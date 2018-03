[Àudio] Aquestes són les paraules que han condemnat Baños a ser expulsat de la cursa per a presidir l'ANC

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 16:55 h

La Junta Electoral de l'ANC veta la seva candidatura per haver participat en tertúlies polítiques

Gerard Sesé @geardsese | ACN | El periodista i ex polític Antonio Baños, actualment membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, ja no podrà tornar a ser-ne part ni candidat, per conseqüència, ja no pot aspirar a presidir l'entitat sobiranista. La seva candidatura, una de les més mediàtiques i amb més possibilitats, ha estat vetada per la Junta Electoral de l'ANC, jutament amb unes altres 17.

El motiu ha estat que els candidats al SN, durant el període d'eleccions, tenen absolutament i determinantment prohibit participar en debats i tertúlies als mitjans de comunicació. La mesura s'aplica per a intentar atorgar a tots els candidats una igualtat d'oportunitats per a accedir al SN, davant les clares diferències entre les candidatures, algunes més mediàtiques i d'altres menys.

L'article 7.2 del reglament electoral de l'Assemblea apunta que, més enllà dels actes presencials amb tot els candidats convidats, "cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat que ho incompleixi, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa". Les bases poden participar en les eleccions al Secretariat per via telemàtica a partir d'aquest dimarts i fins divendres, i dissabte es podrà votar de manera presencial.

S'ha autoexclòs?

Algunes veus han explicat al directe!cat que Antonio Baños era plenament conscient d'aquesta norma i que, potser, s'ha "autoexclòs" de la carrera a presidir l'ANC. També, altres sectors han comentat que Baños era un submarí de David Minoves.





