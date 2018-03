[Exclusiva] Un català paga la frustració d'un guardia civil ignorant

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 18:30 h

directe!cat ofereix en primícia la denúncia a un agent que va impedir volar a un català per intentar traduir una conversa

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | És una d'aquelles escenes que costen molt d'entendre. Segons relata en Bernat, un català que ahir viatjava a Londres des de l'Aeroport del Prat de Barcelona, un agent de la Guardia Civil no el va deixar volar "pels seus collons" després que l'intentés ajudar en una discussió amb un passatger rus.

Passatgers passant el control de seguretat davant un agent de la Guàrdia Civil i dos vigilants a la T1 de l'aeroport del Prat © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Aeroport del prat, guardia civil

El motiu de la denúncia, a la qual ha tingut accés el directe!cat, l'agent denúncia que es trobava parlant amb el passatger rus per informar-lo que l'objecte metàl·lic que duia no el podia portar dins l'avió sinó que l'havia de facturar, "el passatger és informat que no podia portar aquest article a l'avió i que tenia l'opció de facturar-lo o, en cas contrari, es retira". Amb el passatger dirigint-se en anglès, i l'agent en castellà, la denuncia fa constar com el viatger "no entenia el que estava dient l'agent", motiu pel qual es va anar escalfant l'ambient fins que es varen començar a cridar. Així ho corrobora en Bernat, que recorda com el Guardia Civil va optar per una actitud hostil i desafiant, posant-se molt a prop de la cara del rus.

Davant el to que estava agafant la conversa, en Bernat va decidir intervenir per mitjançar entre les dues parts i traduir la conversa. Ell, que anava a Londres per veure una obra de teatre, es va trobar amb una reacció airada de l'agent que, en lloc d'agrair el gest es va encarar, va decidir enfrontar-se amb ell, endur-se'l i interposar una denúncia on reinterpreta els fets a la seva manera: "A continuació s'acosta un passatger agafant-lo del braç a l'agent posant-se entre mig d'aquest i el passatger de nacionalitat russa, dirigint-se directament a l'agent i obstruint les seves funcions sense poder acabar d'indicar-li al passatger rus que no podia estar més en el filtre de seguretat i que tenia a la seva disposició l'opció de facturar l'objecte prohibit o que es procediria la seva retirada".