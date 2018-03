La criptomoneda catalana ja s'inverteix en millores socials

millorar l'atenció integral al malalt oncològic amb un servei d'atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l'atenció psicooncològica; la unitat de càncer familiar; assessorament dietètic i activitats d'autocura. La campanya es va engegar el passat mes de setembre i des de llavors ha aconseguit la implicació de centenars d'entitats, empreses i persones a títol individual que han organitzat actes solidaris i han fet els seus donatius.

Sota el lema 'Posem-hi el cor', Althaia està recaptatnt fons per construir el nou centre sanitari, que busca

L'acció de Gerard Duelo ha convertit Althaia en la primera entitat a rebre un donatiu en aquesta criptomoneda catalana. Davant l'expectació que ha generat, la institució ha anunciat que habilitarà a la seva pàgina web un moneder virtual per tal de poder rebre donatius d'aquest tipus en el marc de la campanya del nou hospital d'oncologia.

