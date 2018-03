[Vídeo] Ultres de Vox arriben a límits insospitats per canviar un cartell dels presos polítics per una bandera espanyola

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 19:30 h

Anuncien més accions davant la "inacció del govern de Mariano Rajoy"

M.B| El partit ultradretà VOX ha demostrat en diverses ocasions que està disposat a arribar on calgui per acabar amb el procés independentista a Catalunya, sobretot si això significa convertir tots els líders sobiranistes en presos polítics. De la seva guerra bel·ligerant contra un moviment democràtic i pacífic en el marc de la justícia espanyola, ara, han passat a dur a terme accions al carrer que arriben a límits insospitats.

"Militants de VOX decideixen actuar i treure l'escombraria separatista davant la inacció del govern de Mariano Rajoy", han escrit a Twitter els ultradretans per justificar les seves accions; advertint que "no pararem". La setmana passada, membres de VOX ja van destrossar els cartells de "municipi de la República catalana" que el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Sabadell havia col·locat a les entrades de la ciutat.

Vox del Vallès Occidental ha difós un vídeo via xarxes socials on es veu una persona penjada d'un arnès -mentre sona una música èpica- per treure un cartell per la llibertat dels presos polítics a l'entrada de Sabadell per la carretera de Castellar. A més, l'individu ha aprofitat l'acció per arrencar també una altra pancarta de la Crida per Sabadell que havia quedat tapada per l'anterior. En el lloc on hi habia els dos cartells, han penjat una bandera espanyola.