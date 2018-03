Seguir dins d'Espanya empobreix les rendes dels catalans

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 05:00 h

Un informe d'Eurostat col·loca l'Estat a la cua de les rendes

Gerard Sesé @gerardsese | Ara fa uns dies, el directe!cat es feia ressò de com de demolidor i preocupant era l'últim informe de la Comissió Europea sobre l'estat de l'economia espanyola. A més, pocs dies abans, un grup d'economistes i professors independents van informar a la mateixa Comissió Europea que les xifres del deute i del PIB espanyoles publicades pel Gobierno eren falses i que l'Estat es dirigeix cap a una suspensió de pagaments. Ara, un nou indicador deixa Espanya a la cua d'Europa.

Ara mateix, malgrat la crisi econòmica estigui "superda", Espanya segueix a la cua d'Europa: la caiguda dels salaris ha provocat una devallada que es situa per sota de la mitjana europea en massa salarial. En el conjunt de l'eurozona, els salaris pesen el 47,6% del PIB, tres dècimes més que a Espanya.

Un nou informe d'Eurostat deixa Espanya i Grècia com els únics països europeus que no han recuperat els salaris que es tenien abans de la crisi, és a dir, des de l'any 2008. Les rendes només representen el 47,3% del PIB, la dada més baixa de tota la sèrie històrica espanyola. L'economia espanyola, a més, ha transferit 40.000 milions de salaris a beneficis del capital durant la crisi. Dit d'una altra manera, les empreses tenen més marge de benefici perquè es produeix igual amb menys llocs de treball i, per tant, la diferència del cost de en capital humà va directament a les arques de la companyia: 40.000 milions d'euros que han passat de rendes salarials a excedent brut d'explotacióMentre que al conjunt de països de la Unió Europea creixen dels salaris en més d'un bilió d'euros, Espanya segueix de cap a caiguda. Només Grècia li passa per davant: són els dos únics estats que contribueixen de forma negativa l'increment de la renda. Segons les dades publicades, la renda salarial a Espanya s'ha reduït en 9.500 milions d'euros des de l'any 2008, fet que suposa una caiguda de gairebé el 2% (dades en preus corrents).