La fiscalia no voldria deixar sortir Forn de la presó per un tractament contra la tuberculosi

Segons explica Ekaizer, un informe mèdic hauria recomanat que Forn fos sotmès a un tractament preventiu anomenat quimioprofilaxi i la Fiscalia hauria "proposat" que ho fessin els serveis sanitaris de la presó o que, només "si cal, es traslladi Forn a un centre hospitalari".La tuberculosi és una malaltia infecciosa que sol atacar els pulmons i té una taxa alta de mortalitat. És molt contagiosa (s'encomana per via aèria) i el seu tractament és complicat i llarg.Segons escrivia Ekaizer, el fiscal hauria reaccionat a l'estat de salut de Forn amb les següents paraules: "Tot això sense perjudici que, en atenció al contingut dels informes mèdics que es vagin aportant, a la mateixa evolució de la malaltia detectada i a les necessitats assistencials que els facultatius determinin, la situació pugui aconsellar en el futur la modificació de les mesures cautelars actualment vigents".

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal