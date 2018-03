El Tramvia de Colau descarrila pel 'no' d'ERC: ''És un mal negoci per a la ciutat''

Última actualització Dimarts, 13 de març de 2018 20:30 h

Alfred Bosch explica la posició dels republicans

Gerard Sesé @gerardsese | Una de les propostes estrella del programa dels comuns i que Ada Colau va abanderar durant la campanya ha fracassat estrepitosament i la falta de suports l'ha fet descarrilar definitivament. El projecte de Barcelona en Comú era unir el Tramvia per la Diagonal, un projecte que de seguida va modificar-se per la falta de consens. Malgrat tot, Colau s'ha quedat sola amb el PSC i ERC n'ha explicat els motius.

El projecte principal dels comuns es va acabar modificant per intentar convèncer els republicans: unir amb el Tramvia de Glòries fins a Verdaguer. Però en un avanç de l'entrevista concedida per Alfred Bosch al diari Ara , el líder d'ERC a Barcelona ha dissipat els dubtes sobre la posició del seu partit: "votarem no".

Els motius posen de manifest les incoherències dels comuns

1- Qui en sortirà beneficiat de la macro-inversió?

Bosch lamenta que en la proposta que va presentar ahir la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, no hi hagi un pla de gestió detallat que especifiqui qui sortirà beneficiat de la inversió de prop de 200 milions d'euros que avançaria l'Ajuntament per connectar els tramvies.

2- Pot triplicar beneficis el sector privat?

Fns que venci el contracte el 2032, els tramvies estan operats per empreses privades. Bosch pregunta: "Els operadors privats ja tenen beneficis ara, si tripliquem el passatge, com està previst, triplicaran els beneficis?". A més, el republicà lamenta que el consistori no es plantegi recuperar la concessió fins al 2032. "És un mal negoci per a la ciutat", defensa l'alcaldable d'ERC.

3- "Només bones intencions"

Bosch assegura que la proposta del govern d'ajustar la tarifa tècnica, és a dir, els diners que la Generalitat paga a les concessionàries a canvi de la inversió, a la nova entrada d'usuaris prevista un cop es posi en marxa el primer tram nou del tramvia són només "bones intencions". "No votarem bones intencions", sosté. "El que es proposa és una inversió milionària per beneficiar uns privats i això no és el que vol ERC ni el que vol Barcelona", conclou.

4- De cara a la galeria

Bosch recorda que amb l'any que queda de mandat "difícilment es posarà un sol raïl, el que fan ara és una votació simbòlica perquè els interessa que tothom es signifiqui".

5- Altres obres d'interès, oblidades

A més, el líder d'ERC a Barcelona critica que se centri el focus en el tramvia i no es parli de d'altres projectes importants per al transport públic a la ciutat com acabar la L9 i la L10 o portar la L4 a la Sagrera.

