Portades: El Periódico assenyala els Mossos

"Xats impliquen caps dels Mossos en l'1-O" titula El Periódico, que remarca que un inspector va passar a un dirigent d'ERC directrius judicials i policials per a la jornada del referèndum.La Vanguardia titula: "Madrid ignora les crítiques i torna a abaixar impostos" i recull també "la purga" de Trump contra el fins ahir secretari d'Estat. En la mateixa línia titula El País: "Trump fulmina con un tuit al secretario de Estado, el último reducto de cordura".L'ABC, El Mundo i La Razón tornen a centrar-se en la mort del menor Gabriel a Nijar.

