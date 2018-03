Arrimadas compara Puigdemont amb un dictador

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 09:30 h

La líder de Ciudadanos asegura que el president vol crear un "consell de no sé què per tenir el 100% dels escons"

Redacció | "No els agrada que no hagin guanyat les eleccions", ha assegurat la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas en una entrevista a Els Matins de TV3.

Però la líder de Ciudadanos ha anat més enllà comparant Puigdemont i la construcció del Consell de la República amb un sistema autoritari: "Volen substituir el parlament per un consell de no se què on Puigdemont tindria el 100% dels escons". "És tan ridícul", ha afegit.

Arrimadas ha defensat també que la petició de Ciudadanos que demana al president del Parlament que comparegui es basa en un informe dels lletrats: "El ple de compareixença que volem no és només perquè s'activin els terminis sinó perquè doni la cara i faci un exercici de transparència".

Segons la formació taronja Torrent està proposant candidats que sap que no podran ser presidents i està bloquejant Catalunya. "El que demanem és de justícia". "S'estan vulnerant els drets dels diputats i no descartem anar al TC". "Està a les mans del senyor Torrent, si baixa al faristol, parla i diu la veritat, Catalunya es desbloqueja" ha afegit.



"Ja n'hi ha prou"

Arrimadas ha exposat que la situació és "angoixant" i que el seu partit no vol "perdre més temps". Es pregunta si els partits independentistes "de veritat que volen allargar tant el procés". "Ja n'hi ha prou de dir mentides als catalans, no hi haurà República independent", sentencia. "Volem normalitat, volem consensos". "Guanyar les eleccions ha servit per veure que tot això no té sortida. Ja n'hi ha prou".

Des de Ciudadanos però no descarten unes noves eleccions. "No seria el millor escenari", ha concretat. "El millor escenari per a nosaltres és un govern que pensi i governi per tots els catalans".