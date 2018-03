''Tindries relacions sexuals amb un espanyol no català?''

L'enquesta, distribuïda amb el títol "Escala d'Identitat Social", porta el logo de l'UJI i assegura que el propòsit de la mateixa és "realitzar un estudi sobre la identitat social. A continuació es pregunten diferents qüestions que permeten avançar en aquesta direcció. L'enquesta és totalment anònima i no hi ha respostes bones o dolentes perquè reflecteixen el fet de sentir de cada persona".

Segons recull el Crónica Global, la UB hauria demanat ja explicacions als seus col·legues valencians que han assegurat que es tracta d'una feina no autoritzada oficialment per l'UJI.

Aquestes són algunes de les preguntes incloses en una enquesta distribuïda entre estudiants de la Universitat de Barcelona la setmana passada i que suposadament hauria estat elaborada per la Universitat Jaume I de Castelló.

