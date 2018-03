Riera no compra la idea de fer autonomisme i avisa a ERC que s'equivoca

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 10:15 h

El cupaire reconeix que "un candidat molt lligat orgànicament al PDeCAT no ens facilita les coses"

A.G | El líder de la CUP, Carles Riera, ha manifestat el seu rebuig a l'estratègia d'ERC i les paraules del republicà Joan Tardà sobre apropar-se als comuns i PSC. "La CUP no compra la idea que l'1-O va ser simbòlic i el 27-S va ser un intent fallit", i per tant, "no compren la idea de fer autonomisme", ha ressaltat Riera. Amb tot, ha recordat que "tot procés independentista i de construcció de la República implica que en un determinant moment hi ha una presa de poder, la que no es va produir el 27-O".

En una entrevista aquest dimecres al matí a Rac 1, el diputat de la CUP ha assegurat que no desitja anar eleccions perquè "la voluntat expressada el 21-D era que es pogués formar un govern republicà", però tampoc ho consideraria un"fracàs necessàriament".



En ser preguntat pel candidat a la presidència de la Generalitat, Riera ha assegurat que "el nom no és un problema", tot i que ha reconegut que si es proposa algú molt vinculat orgànicament al PDeCAT, "no facilitaria les coses".



D'altra banda, ha fet una crida a ERC i JxCat a fer "una petita desobediència" i permetre que Puigdemont i Comín puguin votar en el ple d'investidura. "Una persona electa ha de tenir preservats els seus drets civils i polítics", ha sentenciat Riera.



Que demana la CUP?



La CUP posa sobre la taula tres exigències per donar suport al nou govern. D'una banda, defensar la sobirania popular i del parament i que no obeeixi a l'Estat, "el que no s'ha fet fins ara", segons Riera. "Hem reculat en el cas de Puigdemont i de Jordi Sànchez. No estem ant bé", ha dit el cupaire en relació als passos de Torrent.

En segon lloc, Riera demana aplicar un programa republicà "que impliqui aplicar per un procés constituent". I aquest ha de tenir "caràcter vinculant", el que obre la porta, segons el cupaire, a un "nou 1-O".







Riera ha reconegut que la construcció d'una república comporta repressió i té riscos però es mostra contundent: "no tenim por a assumir les conseqüències i anem de cara".

Tanmateix, ha assegurat que el govern es va equivocar en el plantejament de l'estratègia, "previst quasi com un procés administratiu". "Es va plantejar que era possible un procés dialogat, sense cap disrupció. Ara sabem el pa que s'hi dona", ha conclòs. Per últim, la consolidació d'un programa de govern de millores en polítiques socials, energètiques, d'habitatge banca pública, etc.Riera ha reconegut que la construcció d'una república comporta repressió i té riscos però es mostra contundent: "no tenim por a assumir les conseqüències i anem de cara".

