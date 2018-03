La BBC ho té clar, Clara Ponsatí és una ''consellera a l'exili''

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 11:15 h

El mitjà britànic es fa eco del seu retorn a Escòcia, on denuncia que no pot tornar a Barcelona perquè aniria a la presó

@JoanSole_ | El retorn de la consellera legítima, Clara Ponsatí, a la Universitat de Saint Andrews ha obert un nou front per a l'Estat que no només evidencia la prevaricació del jutge Llarena amb l'euroordre, sinó que contempla com mitjans influents com la BBC utilitzen el terme "exiliats" sense dilacions.

En l'entrevista concedida a Niall O'Gallagher, corresponsal a Escòcia de la BBC, la consellera denuncia que és un "escàndol democràtic" que a Europa occidental "tinguem gent a la presó per les seves opinions polítiques".

Ponsatí denuncia que després del referèndum "l'Estat i la justícia espanyola estaven determinats a violar els drets humans per reprimir els líders del referèndum català, i estic segura que com a membre del Govern ara estaria a la presó". La consellera creu que si torna a Barcelona, la policia l'anirà a buscar, "vindrà a buscar-me per dur-me a Madrid i anar a la presó".

La BBC no s'oblida de la situació dels presos polítics, "la situació dels presos és horrorosa, són a la presó sense judici, amb una presó preventiva per crims que només són possibles amb violència i ells són gent pacífica, són pacifistes".