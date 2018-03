Unes 29 universitats xineses s'interessen per organitzar intercanvis amb centres catalans

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS THE EXILED PRESIDENT QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBL r/E PONA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA. NO DEJEIS DE TOMAROS LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC. EL DIA QUE EL PUCHI DICE TONTERIAS EN RUEDA DE PRENSA, DOSIS DOBLE. QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBL r/E PONA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA. NO DEJEIS DE TOMAROS LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC. EL DIA QUE EL PUCHI DICE TONTERIAS EN RUEDA DE PRENSA, DOSIS DOBLE.

14 de març de 2018, 13.23 h

QUERIDOS NAZIS,



MITAD DE MARZO, M. RAJOY SIGUE SIENDO EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD CATALANA



PERSONAJILLOS QUE HAN ACABADO EN LA PAPELERA DE LA HISTORIA EN LOS ULTIMOS MESES:



MASS

PUIGTONTON,

SANTI VIDAL,

SANTI VILA

JORDI SANCHEZ

JORDI CUIXART,

JOAQUIN FORN

RAUL ROMEVA,

CLARA PONSATI,

TURRUL Y RULL, LOS PERE Y PERES DEL PUCHI

SALVADO,

CLARA PONSATI,

LLUIS PUJOL

MERITXELL SERRET

TRAPERO

PERE SOLER

JOVE

MUNDO

GORDÓ

ETC ETC

ANA GABRIEL

ETC

ETC







JUA JUA JUA JUA JUA