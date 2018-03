La falsa relació entre el procés i Jordi Pujol: la caverna fa passar notes del comissari Villarejo per documents dels Mossos

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 14:45 h

Ho venen ara com una exclusiva però 'Okdiario' ja ho havia publicat el 2015

Redacció| "El arranque del 'procés' fue una reunión en 2011 con tres hijos de Pujol, según los papeles intervenidos a los Mossos". És un titular de l'agència Europa Press el passat 5 de març, que van reproduir molts mitjans unionistes com 'El Mundo' -assegurant que "el 'procés' nació para tapar la corrupción del 'caso 3%', según una nota de los Mossos"- o l'ABC, titulant "la reunión de 2011 a la que acudieron tres hijos de Jordi Pujol para lanzar un plan secesionista". Però una investigació del diari 'Público' ha constatat que aquest document de la policia catalana al qual es refereix la caverna és en realitat una "nota informativa sense capçalera ni segell" elaborada per un dels protagonistes de 'Les Clavegueres d'Interior', l'excomissari José Manuel Villarejo.





En aquest sentit, d'altra banda, potser també té alguna cosa a veure amb la nova onada de notícies la informació que s'extreu del recent macro-informe de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona sobre les 36 caixes, amb uns 10.000 documents, àudios i pendrives, confiscades el desembre passat als Mossos d'Esquadra per la policia espanyola. "Certament, la presentació que fa l'Ofici 3022/2017 del contingut d'aquestes notes de Villarejo porta a confusió de manera tan flagrant que sembla premeditada", diuen els periodistes de 'Público'.

I és que tot i que s'exposa el contingut de les notes, no es menciona a Villarejo com a autor fins la pàgina 331 de l'informe. A més, segons apunten des del diari, tot i que només se li atribueix l'autoria a l'excomissari de quatre notes -"datades arbitràriament per ell mateix"- "està més que clar que ell és també l'autor d'aquest escrit [la cinquena, sobre les reunions dels Pujol] sense firma ni capçalera". Per això -perquè Villarejo "subministrava constantment a Inda material de les clavegueres d'Interior", segons 'Público'- 'Okdiario' hauria estat el primer a publicar aquestes informacions fa més de dos anys.

Aquesta suposada reunió amb els fills de Jordi Pujol només apareix a les notes que va "fabricar" Villarejo fa anys i que ja van ser desautoritzades pel Ministeri de l'Interior espanyol. Molts mitjans espanyols, amb tot, han donat per bones les fabulacions d'una persona imputada i empresonada per suborn, blanqueig i organització criminal i -per si això fos poc- les han fet passar com a noves. La suposada exclusiva esbombada per la premsa unionista els darrers dies ja la va publicar 'OKdiario' el novembre del 2015.