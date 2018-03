[Vídeo] Al PP li molesta el dret a manifestar-se dels ciutadans

En la mateixa línia que el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, Hernando ha utilitzat la situació a Grècia per carregar contra "l'esquerra", recordant que el govern grec va haver de retallar les pensions un 40%.

Hernando diu que "treure pancartes al carrer no serveix per a res" pic.twitter.com/Nnvi3Cuk7C

"Vostès són molt generosos a l'hora de donar, però no saben recaptar", ha retret Hernando als partits de l'oposició, dels que ha dit q només saben posar "pegats".

En el marc de les pensions, ha acusat l'oposició de "fer demagògia", de venir a la cambra a "enganyar a la gent" i "treure pancartes al carrer que no serveix per a res".

