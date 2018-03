Uns 500 expolítics espanyols cobren sobresous ''discriminatoris'' de Montoro

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 17:00 h

Entre ells, Esperanza Aguirre o l'excap de la Casa Reial amb Juan Carlos I

M.B| Des de 1990, gràcies a la Llei de Pressupostos espanyola, els funcionaris que exerceixen un alt càrrec en política durant dos anys cobren -en retornar a la funció pública- un sobresou fins a la jubilació. Una norma que suposa una despesa de dos milions d'euros a l'any destinada només a funcionaris de l'Administració General de l'Estat, tenint en compte que uns 500 alts càrrecs cobren cada any una mitjana de 180 euros al mes.







Entre els beneficiats -segons un llistat remès a 'El Confidencial' per tots els ministeris excepte el d'Interior- destaquen noms tan coneguts com el d'Esperanza Aguirre, que va demanar cobrar el sobresou el mateix dia que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicava la seva dimissió com a presidenta de la Comunitat de Madrid. El va rebre durant els tres mesos posteriors que va treballar a l'organisme públic encarregat de promocionar la marca España, TURESPAÑA, abans de passar el 2013 a formar part del sector privat. També el va rebre Jaime García-Legaz, des que va plegar de la Secretaria d'Estat de Comerç fins que va fitxar com a president d'Aena fa només un mes. També han rebut el sobresou l'exdiputat del PP Gabriel Elorriaga i el cap de la Casa del Rei durant els últims tres anys del regnat de Joan Carles I, Rafael Spottorno, entre altres. Segons dades que envia el mateix Gobierno a 'El Confidencial', 50 alts càrrecs porten cobrant aquest sobresou des d'abans de l'any 2000.

Les Illes prohibeix els sobresous de Montoro per "discriminatoris"

Tot i que en el moment del naixement dels sobresous governava el socialisme a l'Estat espanyol, cap partit al llarg dels anys els ha discutit -fins i tot han sobreviscut a les retallades de la crisi econòmica- ja que els gaudeixen tant ex alts càrrecs del PP com del PSOE. Segons ha avançat 'El Confidencial', gairebé 600 ex alts càrrecs cobren o han cobrat el sobresou en els darrers cinc anys i, concretament en l'últim semestre, un total de 422. D'aquests, un de cada quatre formava part del Ministeri d'Afers Exteriors.Amb l'arribada el 2015 del govern de pacte del Partit Socialista, MÉS per Mallorca i Més per Menorca fruit d'un acord d'aquests partits amb Podem i Gent per Formentera; les Illes Balears es van convertir l'any següent en el primer territori a abolir els sobresous de Montoro. I és que la mesura costava a les seves arques públiques aproximadament un milió d'euros anuals, ja que només a les Illes 152 ex alts càrrecs cobraven el sobresou (una mitjana d'un complement de 453 euros bruts al mes en 14 pagues). A més, amb la sortida del PP dels llocs de poder el mateix 2015, 17 persones l'havien sol·licitat.Tot i que alguns ex polítics van recórrer la decisió del Govern de reduir la seva nòmina, el Tribunal Superior de Justícia de Balears acaba d'avalar-la en considerar que el sobresou és "discriminatori". Als Pressupostos Generals de l'Estat, la partida no s'ha modificat des de 1991: Sáenz de Santamaría, Cañete, Cospedal, De Guindos o Sòria són funcionaris i podrien demanar aquest complement si decideixen apartar-se de la política.