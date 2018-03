L'ANC manté paralitzades les eleccions a l'espera de les al·legacions dels candidats vetats

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 16:30 h

Ara mateix, no es pot votar per correu electrònic

Gerard Sesé @gerardsese | L'Assemblea Nacional Catalana ha paralitzat les eleccions per a escollir el Secretariat Nacional i encara no es pot votar per correu de manera avançada. El motiu principal ha estat que just ahir es va comunicar que hi havia fins a 18 persones vetades a presentar-se per haver-se saltat els estatus de l'entitat. La decisió va ser presa per la Junta Electoral.

Acte de presentació dels candidats a l'ANC

Els candidats vetats, així com d'altres que sí havien passat el tall, han exigit que totes les persones que van ser excloses del procés electoral de l'ANC puguin presentar al·legacions per intentar tornar a ser readmesos. Finalment, la Junta Electoral ho va acceptar però hi havia un problema: les eleccions avançades via correu electrònic ja havien començat. Per tant, ara s'ha detingut tot el procés electoral en espera que la Junta dictamini sobre les al·legacions.

Estava previst que avui a les dues de la tarda ja es reprenguessin però passades més de dues hores, encara segueix paralitzat tot plegat.

El candidat vetat més mediàtic va ser la figura d'Antonio Baños per haver participat en una tertúlia de Rac1. Un altre cas sonat ha estat a la sectorial 4, de Tarragona, on per a tres places s'hi presentaven 4 candidats dels quals 2 han estat vetats.

Crítiques al criteri

Alguns candidats al Secretari Nacional han criticat les diferències de criteri a l'hora de vetar els candidats i, alguns, fins i tot, en declaracions a directe!cat han assegurat que hi ha un nucli dur a la direcció de l'ANC que està a favor d'uns candidats. També es queixen que no s'han especificat els motius sobre el veto als candidats i que només s'ha fet arribar un correu amb les condicions generals.

