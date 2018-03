JxCat no proposa cap altre candidat que no sigui Jordi Sànchez

No es contempla repetir eleccions

Eduard Pujol ha volgut oferir un "missatge de tranquil·litat a tots aquells que estan pendent de les negociacions". A més, ha mostrat que des del seu partit hi ha un convenciment clar: "hi haurà Govern a Catalunya i serem un mirall del 21-D i de l'1-O". En aquest sentit ha explicat que "farem Govern i garantirem la República. Sense Govern no hi ha República i només treballar pel govern no fa República". També assegura que no hi haurà noves eleccions "no és un escenari que hem contemplat perquè hi haurà govern".

També ha recordat que és una responsabilitat compartida: "crido a la responsabilitat de tots els que participem en aquest procés de negociació. Nosaltres ens hem mogut tantes vegades com hem pogut i calen esforços de tothom".

No hi ha cap altre candidat

Un dels temes més esperats era sobre si JxCat oferiria un altre candidat però no ha estat així: "hi ha temps per investir Jordi Sánchez. No podem oblidar el marc legal: hi ha marge per investir-lo". És per aquest motiu que "no s'ha proposat cap altre candidat que no sigui Jordi Sànchez" donant a entendre que esgotaran totes les vies fins a desestimar-lo definitivament.

Picada d'ullet a Alemanya

Abans de començar la roda de premsa, Eduard Pujol ha fet una picada d'ullet a Alemanya i ha volgut felicitar Angela Merkel per haver aconseguit amb una negociació un pacte per aconseguir la investidura.