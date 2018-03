Fernández Díaz diu que els comuns podrien estar dins el moviment de Tabàrnia

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 05:00 h

Creu que les bases de Barcelona en Comú estan descontentes amb la gestió de Colau

Redacció | El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, creu que els votants de Barcelona en Comú participen de les manifestacions convocades pel moviment Tabàrnia, perquè, segons ell, estan descontents amb la gestió que ha fet Colau a Barcelona. "Quan va consultar a les seves bases participar en el procés independentista, el 40% ja li va dir que no, i més del 40% no volia trencar el pacte de govern amb el PSC", recorda el regidor, que destaca la falta de suport de l'alcaldessa.

"Estic segur que a Tabàrnia també hi ha comuns", ha respost en ser preguntat si el PP o Cs estaven darrere de Tabàrnia, un moviment que el regidor considera "una sàtira del procés independentista".



En una entrevista publicada a Revista Mirall, el líder popular a la ciutat s'ha mostrat molt crític amb l'alcaldessa, i l'ha acusat de "governar des de la gesticulació i no des de l'acció eficaç". Segons Fernández Díaz, Colau fa una política relacionada amb el procés que quasi no dóna suport ni la meitat de les seves bases.

En aquest sentit, ha assegurat que la "submissió" de l'alcaldessa amb la Generalitat és "absoluta" per, probablement, "trobar aquest equilibri amb l'independentisme del sí però no i condicionar aquells que podrien ser els seus adversaris si no hi hagués el procés independentista", segons el popular.



Titlla Colau d'aliada de l'independentisme

D'altra banda, ha remarcat que Colau s'ha aprofitat del procés independentista perquè "l'ha convertit en un aliat polític sobrevingut per enfortir la seva situació política, afeblida per la minoria amb la qual governa".



En aquest sentit, ha lamentat que això ha "impossibilitat acords amb partits que, malgrat tenir una visió de Catalunya diferent, podríem compartir aspectes de ciutat".



Creu que el PP "remuntarà" a les eleccions 2019



Pel que fa a les pròximes eleccions al consistori, Fernández Díaz es mostra esperançat en "remuntar" els mals resultats del 21-D, tot i que no revela si es presentarà, de nou, com a candidat. "Tots som necessaris però cap de nosaltres imprescindible", sentencia.



"Cada cita electoral té les seves pròpies dinàmiques i són canviables i imprevisibles", ha insistit el regidor, que ha recordat que encara queden 15 mesos i això és una "eternitat".



Bloqueig "lamentable" al Parlament



D'altra banda, Fernández Díaz ha titllat el bloqueig del Parlament de Catalunya de "lamentable". "Si no hi ha president, no és pel 155, és pels partits independentistes que es veten entre ells i són incapaços de fer un retorn a la sensatesa i a la llei", ha sentenciat el regidor, que ha afegit que és necessari "torbar un punt d'equilibri i intentar cicatritzar les ferides del procés".



Segons el popular, Catalunya necessita un govern que respecti les regles del joc democràtic i la llei. I si és amb una base de sensatesa, millor, agrega Fernández Díaz.

