DirecteALaRepública , celebrem els 50.000 seguidors amb un sorteig de llibres i samarretes

Per aquest motiu, engeguem un concurs on es regalaran 50 llibres i 100 samarretes a tots aquells perfils de Twitter que ens segueixin i, a més, piulin alguna de les nostres notícies amb el hashtag #DirecteALaRepública . A més, entre els 10 primers rebran una ampolla de cava Mas Codina.

Per anar escalfant motors, celebrem que el nostre perfil oficial de Twitter, sense ajuda econòmica ni promocions pagades, està a punt d'assolir els 50.000 seguidors. Una xifra rodona que demostra com, dia a dia, la proposta informativa qualitat i desacomplexada del directe!cat va seduint a cada nou jornal més lectors i seguidors.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal