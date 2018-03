Interior posa en risc la seguretat dels ciutadans amb el seu darrer intent de destruir els Mossos

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 18:30 h

Filtra material confiscat a la policia catalana per la Policia Nacional

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



M.B| Les 395 pàgines del macro-informe policial sobre les 36 caixes de documents confiscats als Mossos d'Esquadra per la Policia Nacional haurien estat filtrades a la premsa pel Ministeri de l'Interior espanyol. Segons una investigació del diari 'Público', ho demostra el fet que "els folis no estan numerats ni segellats pel jutjat corresponent", la qual cosa suposaria que la filtració no hauria vingut de les parts personades en la causa; sinó que s'hauria fet abans de presentar-se als jutjats per part de la Brigada d'Informació de la Prefectura Superior de Policia que el va elaborar.

La investigació de 'Público' conclou amb una frase realment reveladora: "tot indica que el desig de destruir als Mossos d'Esquadra ha anat més enllà que qualsevol consideració de prudència per part de qui sigui que hagi confeccionat i filtrat aquest demolidor informe".

El Ministeri de l'Interior es converteix -doncs- en el darrer responsable que s'hagin filtrat amb els materials requisats als Mossos la descripció o part substancial del contingut de dades confidencials que no tenen res a veure amb la causa que s'investiga a l'Audiència Nacional, el referèndum de l'1-O i la Declaració d'Independència al Parlament el 10-O. L'informe, per començar, seria doncs il·legal en vulnerar la Llei d'enjudiciament criminal, que apunta a l'obligatorietat d'excloure d'oficis, atestats o informes tot allò que no sigui rellevant per a la causa que es jutgi o que sigui susceptible de constituir un nou delicte i, per tant, l'obertura d'una nova causa.Amb tot, a l'informe filtrat per Interior hi ha documents que posarien en risc la seguretat de la ciutadania: centenars de justificants de despeses d'investigació policial de 2015 i 2016 o els justificants de desenes de despeses d'agents encoberts el 2014, així com informes confidencials sobre fons reservats el 2014. Segons fonts jurídiques consultades per 'Público', per aquestes raons, l'informe "pot arribar a contaminar la resta de les proves que conté, ja que són inseparables -en aquest document oficial- de les dades que no haurien de figurar perquè estan protegides per drets fonamentals".