Una científica denunciada per ''provocar'' en portar un llacet groc a la base espanyola de l'Antàrtida

A més, la denúncia diu "que aquesta conducta ha alterat la normal convivència de la base sent tots, científics i militars"

Gerard Sesé @gerardsese | La vulneració de l'Estat al dret a la llibertat d'expressió traspassa fronteres i ha arribat a la base militar espanyola a l'Antàrtida. L'obsessió per aniquilar qualsevol símbol democràtic que denunciï les mancances d'Espanya i l'atropellament de drets fonamentals posa molt nerviosos als unionistes. Fins i tot allà on Déu nostre senyor va perdre una espardenya:

El Comandant en Cap de la Base militar espanyola Gabriel de Castilla, que es troba a l'illa de la Decepció, a l'Antàrtida, de nom ben castís, Valentín Carlos Beneitez Martínez, va elaborar un contundent informe amb data de l'11 de març de 2018 on denuncia "l'incompliment del codi de conducta" de la científica Conxita Àvila Escartín, la investigadora principal del projecte Bluebio de la Universitat de Barcelona.

Segons el coronel, "s'ha observat que la denunciada porta un distintiu visible i de manera permanent a les zones comunes, com a mòdul de vida i

laboratori científic, etc, amb un llaç groc i un pin amb una bandera 'Estelada'."

El text denúncia prossegueix: "el cap de base li va comunicar verbalment en el seu despatx, amb la presència de la científica de la Universitat de Cadis Sra. Olga Luengo Sánchez i del comandant de l'ET Cap de l'àrea de logística D. Miguel Sancho Herranz que per favor, no portés posat a la vista ni el llaç ni l'estelada per constituir una contínua manifestació política contrària al codi de conducta, així com contrària a l'estricta neutralitat".

Segons el comandant, el llacet groc i l'estelada representa "emetre de manera manifesta i pública expressions contràries, o actes irrespectuosos o una actitud de menyspreu cap a la Constitució, la Corona i altres òrgans, institucions o poders de l'Estat".

Malgrat tota la parafernàlia, Valentín Carlos Beneitez Martínez acaba acceptant que "aquesta conducta ha alterat la normal convivència de la base sent tots, científics i militars, conscients de la contínua provocació que suposa mostrar els esmentats símbols polítics, si bé, no s'ha produït cap situació greu de convivència".

El text acaba demanat que "el Comitè Polar Espanyol que prengui les mesures oportunes perquè els esmentats incompliments del Codi de Conducta de la Base no puguin repetir en properes campanyes".

