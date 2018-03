Un directiu d'una televisió pública espanyola escriu que no l'importaria ''donar una llepada o seure a la falda'' de les treballadores

Última actualització Dimecres, 14 de març de 2018 19:25 h

La direcció deixa en mans del Consell d'Administració el seu futur

Redacció| Aquesta setmana, el digital MurciaEconomía ha publicat un article plagat de comentaris masclistes sota el títol 'De Trostki y sus gustos femeninos' en que l'autor usava la mirada del seu gos per emetre opinions fora de to sobre les treballadores de la televisió pública murciana.



El firmava Francisco Martínez Campos, director de control de servei públic de Ràdio Televisió Regió de Múrcia, exdirector d'informatius (2006- 2011) i ex Director General de Mitjans de Comunicació del Gobierno regional (PP), que ha hagut de retirar el text després d'una allau de crítiques.



De la presentadora d'un programa matinal, per exemple, escrivia com el seu gos (ell) la "mira de manera picarona" i que "li agrada sobretot quan parla de peu, pels seus malucs poderosos i la seva alçada inabastable". I titllava a les conductores d'un dels informatius -a les quals es referia amb diminutius- de ser "dues ‘zagalas’ de bon veure" a les quals el seu gos (ell) no tindria objeccions en "donar una llepada o seure a la falda". D'una altra treballadora, publicava que "a més de 'guapica' té una manera de ser que li posen també. És -li han dit- com una d'aquestes nurses angleses que enamoren als seus protegits malgrat les seves fèrries formes".