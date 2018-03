L'empresari que va guardar paperetes de l'1-O descol·loca el jutge: ''No vaig cobrar per fer-ho''

ACN Barcelona .- L'empresari Pau Furriol ha declarat aquest dimecres a la tarda davant del magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que no va cobrar res per emmagatzemar milions de paperetes de votació de l'1-O a la nau de Bigues i Riells (Vallès Oriental) que la Guàrdia Civil va escorcollar el 20 de setembre. Furriol ha declarat com a investigat, però només ha respost a la seva defensa. L'empresari ha explicat també que no va rebre cap requeriment judicial per no emmagatzemar les paperetes.