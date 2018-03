Serien més feliços els ciutadans en una Catalunya independent?

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 05:05 h

Redacció| En el rànquing de la felicitat 2015-2017, Espanya apareix en la posició 36. Un estudi recentment publicat pel 'Happiness Research Institute' posa de manifest que es tracta d'un país on els ciutadans són més tristos que a indrets com Malaysia, Arabia Saudí o Guatemala.

El top 5 de la felicitat el formen Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Islàndia o Suïssa; països de referència pels qui volen implementar definitivament la nova República catalana. I és que si alguna cosa volen deixar enrere els catalans és -també- la tristor que ha perseguit els ciutadans durant la crisi econòmica provocada pel bipartidisme espanyol que, segons l'estudi, és la causa d'una baixada de la felicitat de 2008-2010 a 2015-2017.D'altra banda, sobre la felicitat de les persones nouvingudes a l'Estat espanyol entre 2005-2017, el 'Happiness Research Institute' explica que "per exemple, la majoria d'immigrants d'Amèrica Llatina a l'Europa Occidental viuen a Espanya i Portugal, però podrien haver estat més feliços si s'haguessin traslladat a un altre país europeu occidental". En aquest sentit, dels països que millor "accepten" la immigració, Espanya apareix cinquè per la cua a l'estudi: de fet, tampoc està entre els estats on els nouvinguts "guanyin el màxim rendiment tant de felicitat com d'ingressos". Seria la República catalana una millor terra d'acollida?