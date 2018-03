Portades: El Periódico culpa Puigdemont del bloqueig al Parlament

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 09:00 h

Redacció | Diversitat de titulars en les portades de la premsa d'aquest dijous. El Periódico es fixa en la proposta de Puigdemont i JxCat després de la reunió d'aquest dimecres a Brussel·les d'investir Jordi Sànchez. Segons el diari, la tàctica de Puigdemont manté l''immobilisme al Parlament de Catalunya i impossibilita el desbloqueig.

"Bufetada de Puigdemont al seu partit i a Esquerra", titula el rotatiu en relació a la proposta del candidat a la presidència de Catalunya. El diari explica que ni el PDeCAT ni ERC s'ho esperaven. Tanmateix, recull que Puigdemont estaria disposat a deixar l'escó "com a últim recurs" per garantir la investidura de Sànchez.La Vanguardia i La Razón recullen l'estratègia de l'executiu de Rajoy per escaquejar-se d'apujar les pensions després del debat d'aquest dimecres al Congreso de los Diputados.El País i El Mundo se centren en la disputa entre Londres i Moscú. El Mundo també recull el debat sobre la presó permanent arran de la mort de Gabriel. I l'ABC ocupa tota la seva portada a Stephen Hawking, mort ahir als 76 anys.