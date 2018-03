Uns experts espanyols es burlen de l'aplicació del 155 a Catalunya

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 10:00 h

"Menys dramàtica" del que podria haver estat, asseguren

Redacció | "Menys dramàtica" del que podria haver estat. Així es burlen de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya diversos experts constitucionalistes que han analitzat la intervenció de l'Estat a Catalunya.

Segons recull el Crónica Global, els diferents experts asseguren que no hi ha hagut disfuncions destacables tot i que sí algunes conseqüències econòmiques, amb la sortida de les seus socials de diferents empreses. Demanen també una solució política perquè la situació que viu Catalunya no es pot allargar més. Els experts dubten però de les suposades intencions dels partits independentistes que no han tancat encara un acord per formar nou Govern.

Ara bé, l'opinió dels experts contrasta de manera notòria amb l 'Informe del Minotaure elaborat per la CUP presentat el passat mes de desembre i on es recull la violència de l'Estat a Catalunya des del 2015 al 2017.

La violència de l'Estat sobre Catalunya s'ha vist en diferents àmbits. Fins i tot, i especialment, en el polític, tal com s'exposa en l'Informe, amb detencions per incitació a l'odi, suspensions d'actes polítics, accions repressives i assetjament policial a les seus de partits polítics i entitats sobiranistes.

