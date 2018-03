L'Estat no cessa: nova operació contra l'organització del referèndum

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 09:20 h

La Guardia Civil deté al director general de difusió

Redacció | Nova operació a Catalunya contra l'organització de l'1-O. Agents de la Guardia Civil registren la seu d'Òmnium a Barcelona i estan registrant el despatx del director general de difusió, Antoni Molons, al Palau de la Generalitat. Els agents han detingut Molons i l'imputen un delicte de malversació de fons en el marc de l'operatiu de l'1-O.

D'altra banda, la Guàrdia Civil registra la seu d'Òmnium Cultural, on hi ha set treballadors retinguts juntament amb membres de la direcció de l'entitat. Els agents, a més, han bloquejat el correu electrònic dels treballadors i els han canviat les contrasenyes, segons fonts d'Òmnium Cultural.



La Guàrdia Civil hi ha entrat a primera hora i, segons han explicat fonts de l'entitat, en aquest cas no han entrat al domicili particular de cap dels membres de la Junta Nacional.

