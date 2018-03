El PDeCAT nega fer-se càrrec de les despeses de Puigdemont a Bèlgica

El diari parla de negociacions "molt dures" i constata que part d'aquests diners aniran destinats a les despeses de Puigdemont a Bèlgica. Malgrat això, fonts del PDeCAT consultades per aquest diari han assegurat que aquesta informació és rotundament falsa: "No paguem res de Waterloo", han insistit.

Puigdemont hauria assegurat, suposadament, que com a cap de llista de JxCAT tenia dret a disposar dels diners que l'Estat concedeix a les candidatures en funció dels vots i dels escons. Amb els 34 diputats de la formació, correspondrien quatre milions anuals.

Segons el digital, el president Carles Puigdemont hauria arribat dimarts a un acord amb el PDeCAT per a repartir-se els diners de la indemnització anual del grup sorgit de les eleccions del 21 de desembre. Recull que fonts properes de Puigdemont que "els problemes econòmics ja estan solucionats".

A.S. | El PDeCAT ha negat fer-se càrrec de qualsevol despesa que Carles Puigdemont pugui tenir a Waterloo. Així ho han confirmat a directe!cat fonts del partit, desmentint una informació que ha sortit publicada aquest dijous a El Confidencial.

