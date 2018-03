Carta blanca a la Policia Nacional: impunitat per agredir periodistes

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 11:00 h

La justícia no condemna les agressions del cos policial a professionals de la informació en una manifestació a Madrid el 2014

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Màxima impunitat per a diversos agents antiavalots de la Policia Nacional que van agredir periodistes en la manifestació a Madrid el 2014, coneguda com a 'Jaque al rei'. Un nou cas de la carta blanca que té el cos policial de l'Estat per propinar cops de porra a professionals de la informació o manifestants pacífics amb absoluta impunitat, tal com va passar també durant la jornada de l'1-O.

El jutjat d'instrucció número 43 de Madrid reconeix les agressions però no les condemna perquè el delicte ja ha prescrit. El tribunal resta importància als cops de porra i argumenta que no van interferir en el dret a informar dels periodistes ni fotògrafs perquè no se'ls va requisar material, segons publica aquest dijous Público.



La defensa d'una de les víctimes lamenta que l'"audiència Provincial ha tardat vuit mesos a resoldre el nostre recurs sabent que una falta per lesions prescriu al cap de sis mesos".



No anaven identificats



A part del retard de l'Audiència Provincial, hi ha altres factors que permeten aquest grau d'impunitat. Per una banda, els agents de la Policia Nacional que van propinar cops de porra als periodistes no anaven identificats, tal com explica el diari citat.



D'altra banda, els caps del cos policial no van col·laborar en la identificació. De fet, el cap de la primera Unitat d'Intervenció Policial va negar que conegués els fets i la jutgessa va arxivar la causa.



És llavors, quan la defensa de l'acusació va presentar el recurs, que ara, ja ha prescrit.

Notícies relacionades