Cs silencia la diputada que s'oposava a la presó permanent revisable

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 13:00 h

La formació l'aparta del debat al Congrés i posa a Girauta en el seu lloc

Redacció | La diputada de Cs, Patricia Reyes, no defensarà la posició de la formació taronja aquest dijous al Congrés dels Diputats en el debat de la derogació de la presó permanent revisable. Sí que ho va fer fa cinc mesos i de forma molt contundent, quan va rebutjar aquesta pena. Ara, però, Cs ha canviat d'opinió.

L'Octubre passat, el PP es va quedar sol en la defensa de la presó permanent revisable, després que el Congrés va admetre a tràmit la proposició del PNV de derogar-la.



Però aquest dijous, el PP tindrà un aliat, i és que Cs ha canviat de posició en només cinc mesos i aquest dijous defensarà la presó permanent. El partit de Rivera es va abstenir aleshores després d'un discurs molt dur de la diputada Patricia Reyes, segons publica El Confidencial.

Reyes va dir que segons el catedràtic del TC Lascuraín, "si la pena és permanent, és inhumana, i si és revisable, és imprecisa...per tant, en contra dels principis d'humanitat i de seguretat jurídica i de legalitat".

Amb tot, serà el portaveu del grup parlamentari, Juan Carlos Giratua qui defensi la postura del partit. Un canvi estrany fet que cap portaveu de cap partit acostuma a intervenir en aquests debats i perquè Girauta no és membre de la comissió de justícia, com si ho és Reyes, tal com informa el diari citat.

