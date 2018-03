El jutge amenaça amb el delicte de sedició si es convoca una manifestació a les portes d'Òmnium

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 12:30 h

Redacció | El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha explicat que la instrucció del jutge per fer el registre a la seu de l'entitat aquest dijous al matí indica explícitament que vigilin i que no cometin "un nou 20 de setembre perquè es podria incórrer en un delicte de sedició i rebel·lió" si es convoca una manifestació a les portes d'Òmnium.

Dos agents dels Mossos d'Esquadra custodien la porta de la seu d'Òmnium Cultural, on la Guàrdia Civil hi duu a terme escorcolls © Elisenda Rosanas Comparteix Tweet

Mauri ha considerat, en una entrevista a RAC1, que l'operatiu és un "atac vergonyós". "Sembla que busquen la relació amb la malversació de fons públic", ha detallat tot assegurant que "n'hi hauria prou" amb mirar la pàgina web d'Òmnium perquè allà hi ha "els comptes tranquil·lament publicats" i s'hi pot comprovar que "fa anys que no cobrem ni un euro de la Generalitat".



Registre a la seu de l'entitat



El vicepresident d'Òmnium ha dit que "estan fent un registre general a tota la seu i sembla que es volen endur documentació econòmica", amb tot, ha insistit que "no trobaran cap vincle de pagaments amb el Govern". Els agents, a més, han bloquejat el correu electrònic dels treballadors i els han canviat les contrasenyes, segons fonts d'Òmnium Cultural.



Marcel Mauri ha afirmat que "no hi ha ningú de la junta d'Òmnium dins de la seu" i ha especificat que "els que hi ha són treballadors de l'entitat i que alguns han estat retinguts una estona". En declaracions a RAC1, ha detallat que no els consta que "escorcollin domicilis particulars de gent d'Òmnium".





La CUP crida a concentrar-se a Plaça Sant Jaume



La CUP crida els ciutadans a concentrar-se a la plaça de Sant Jaume per protestar contra els escorcolls que la Guàrdia Civil està duent a terme aquest dijous en el marc de la investigació d'un presumpte desviament de fons públics per al finançament de l'1-O.



A través d'un missatge a Twitter, els cupaires demana als ciutadans que s'apleguin "ara mateix" a la Plaça Sant Jaume. "Que ens deixin en pau! Juntes aturem la repressió!", s'exclamen els cupaires en una piulada a Twitter.



Detencions arbitràries, escorcolls, injustíficats, abusos de poder, vulneració de drets humans, preses polítiques, agressions feixistes. No ens silenciareu, contestarem amb acció política, amb fermesa i determinació, sortim al carrer! pic.twitter.com/FF6YFatYZY — MariaSirvnt #Dempeus. (@MariaSirvnt) 15 de març de 2018 Preguntat per si tenen fonament els escorcolls per l'1-O, el vicepresident d'Òmnium ha assegurat que van fer "una campanya per fomentar la participació" pel referèndum i ha subratllat que "ningú" els va dir que no la podien fer. "En cap cas vam fer res que correspongués a altres institucions", ha remarcat. "Nosaltres no som Govern ni ho hem pretès mai", ha reblat.La CUP crida els ciutadans a concentrar-se a la plaça de Sant Jaume per protestar contra els escorcolls que la Guàrdia Civil està duent a terme aquest dijous en el marc de la investigació d'un presumpte desviament de fons públics per al finançament de l'1-O.A través d'un missatge a Twitter, els cupaires demana als ciutadans que s'apleguin "ara mateix" a la Plaça Sant Jaume. "Que ens deixin en pau! Juntes aturem la repressió!", s'exclamen els cupaires en una piulada a Twitter.

