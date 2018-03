Barcelona en Comú ofereix ''birres a 0,50€'' per atraure els joves

L'e-mail, escrit en un llenguatge que confon l'argot juvenil amb castellanismes usant expressions com "vale, al grano" i que peca d'un excés d'infantilisme incloent emoticones enmig del text, afirma que "les joves de BComú ens hem cansat que la gent pensi que sempre ens quedem a casa".

Els joves fan coses...

Com si d'un discurs de Mariano Rajoy es tractés, la carta afirma que "volem crear un espai on torbar-nos i fer coses... de joves". No s'amaguen però, de la intencionalitat electoral que té l'e-mail: "a Barcelona tenim per davant un any mig on ens hi juguem molt, s'acosten les eleccions municipals i volem lluitar per construir una ciutat amb perspectiva jove".

Alcohol barat per atreure jovent