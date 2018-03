Soraya, després del 155, se'n riu dels catalans: ''El president de Catalunya el posa i el treu el poble català i el Parlament''

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 14:30 h

La vicepresidenta no vol pronunciar-se sobre els candidats a la presidència, però posa condicions

@JoanSole_ | Si hi ha alguna figura que hagi destacat per fer visible la seva satisfacció per l'aplicació del 155, aquesta és la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el record queden les seves paraules en un acte de campanya del Partit Popular pel 21-D, quan es va vantar d'haver "escapçat" els líders republicans i va redefinir el Diplocat: "Ara es diu Diplocat en liquidació".

Avui en una entrevista a Antena 3 la vicepresidenta ha fet gala d'un cinisme impropi de qui ostenta aquest càrrec, no només ha fet veure que no volia pronunciar-se sobre qui havia de ser el candidat de Junts per Catalunya per després concretar que "l'únic que sona bé és el candidat que està dins la llei i fora la presó", sinó que també ha reivindicat amb sorna la sobirania dels catalans: "El president de Catalunya el posa i el treu el poble català i el Parlament". Unes paraules que contrasten frontalment amb el fet que va ser el Gobierno de Mariano Rajoy i el 155 el que va dissoldre el Parlament i va intervenir l'executiu català perquè fos Santamaría qui assumís la presidència.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha intentat justificar el 155 contradient l'afirmació anterior, ja que es vanta que gràcies a l'article van per convocar eleccions i van "treure" l'executiu "investigat per rebel·lió".