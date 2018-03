La Fiscalia torna a induir Llarena a la prevaricació amb el primer pas per demanar la detenció de Puigdemont

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 13:30 h

També vol que s'avalui la detenció de Meritxell Serret quan viatgi amb el president a Suïssa

M.B| La Fiscalia torna a posar el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, entre l'espasa i la paret. A través d'un comunicat, ha demanat que l'Oficina de Cooperació Internacional del Ministeri de l'Interior espanyol, en col·laboració amb la Interpol, dugui a terme les "gestions necessàries davant les autoritats competents de Suïssa per determinar la viabilitat" de la detenció i extradició a l'Estat espanyol de Carles Puigdemont i Meritxell Serret. Ambdós es troben exiliats a Bèlgica, però el proper diumenge viatjaran a Ginebra: el primer, per assistir al Festival de Cinema de Drets Humans i la segona a un acte del Consell de Drets Humans de l'ONU. Pablo Llarena és qui ha d'aprovar o denegar la petició de la Fiscalia, que fa el primer pas (un requeriment d'informació) per demanar al Suprem que reactivi unes ordres europees de detenció.

Llarena, en una imatge d'arxiu © ACn Comparteix Tweet

Després dels fracassos de la justícia espanyola en la persecució dels exiliats fora de les seves fronteres, el jutge Llarena s'afrontarà de nou -si avança la petició de la Fiscalia- al risc de fer el ridícul a nivell internacional. I és que el magistrat ja va demanar una euroordre contra Puigdemont quan va viatjar a Dinamarca i va haver-la de retirar convertint-se en la riota d'Europa i admetent la prevaricació de la justícia espanyola. Per denegar la petició de la Fiscalia, Llarena va assegurar que Puigdemont estava buscant la seva detenció.La Fiscalia també demana al ministeri d'Afers Exteriors que l'informi sobre les relacions que pugui haver hagut entre Puigdemont i Serret (o els organitzadors dels actes als quals assistiran) amb els representants diplomàtics d'Espanya a Suïssa i, aprofitant el viatge dels dirigents sobiranistes, també sol·licita al Tribunal Suprem mesures cautelars per limitar la validesa dels passaports de tots els investigats a l'estrager. Amb aquesta mesura, doncs, vol evitar que puguin viatjar fora d'Europa. Suïssa no forma part de la Unió Europea però sí està dins l'espai Schengen i, per tant, s'hi pot volar simplement amb el DNI.