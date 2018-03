Els Comuns aposten per la creació d'una Conselleria de Feminisme

Pep Barcelona Barcelona

15 de març de 2018, 17.39 h

Per tenir una conselleria del que sigui primer cal tenir conselleries.



Per culpa de la seva complicitat amb el PPSOEC's Catalunya és un país ocupat per la força.



Primer que demani perdó per transiguir amb les barbaritatats que estan fent el PPPSOEC's contra Catalunya, després que ajudi a assolir la independència i la llibertat de Catalunya i només llavors hi podrà haver alguna conselleria de res.