[Vídeo] Sáenz de Santamaria aprofita el moviment feminista per carregar contra Torrent

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 17:30 h

Acusa de masclista al president del Parlament

Redacció| La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acudit aquest matí al programa 'Espejo Público', on ha aprofitat el debat sobre el moviment feminista generat durant els darrers dies per carregar contra el president del Parlament català, Roger Torrent.

Preguntada sobre si viu situacions masclistes, Santamaría ha contestat afirmativament; tot i que el PP (i ella, personalment) s'oposessin el passat 8 de març a la convocatòria d'una vaga feminista per visibilitzar i lluitar contra aquesta mena de situacions. Amb tot, no ha dubtat d'acusar Torrent de ser masclista, usant-lo com a exemple per respondre a Susanna Griso.



"Al mateix discurs anomena el senyor Puigdemont com Carles Puigdemont i Casamajó i a mi em diu vicepresidenta Soraya", ha dit per afegir que "a les dones ens costa molt, arribar als llocs, i que se'ns reconegui per això". Segons Soraya Sáenz de Santamaría no se la tracta amb la mateixa "dignitat" que a Carles Puigdemont, exiliat a Bèlgica.