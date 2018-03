[Vídeo] Segueix en directe la mobilització convocada per Òmnium a la plaça Sant Jaume

A les set, els CDR han convocat una concentració de protesta davant la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia, on ha estat detingut (també aquest matí) el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal