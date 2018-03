El ridicul error de Cifuentes que li ha fet tombar el seu propi projecte de llei d'universitats

L'esmena quedarà aprovada, amb tot, només "fins que es resolgui" la situació [la ficada de pota de Cifuentes]; en paraules de la presidenta de l'Assemblea, Paoma Adrados. El portaveu del PP a l'Assemblea, Enrique Ossorio, ha demanat que els serveis tècnics de la cambra comprovessin el sistema de vot just després de la votació; cosa que segurament es farà demà després que el diputat de Podemos Jacinto Morano recordés que en altres ocasions similars, l'error "no s'ha comprovat en el moment de la votació, sinó amb posterioritat".

Avui era el segon dia que s'intentava votar el projecte de llei de les universitats i -finalment- el text presentat per Podemos ha estat aprovat amb 64 vots a favor i 63 en contra. I és que el vot de Cifuentes era crucial per l'empat entre els partits que donaven suport a l'esmena (Podemos i PSOE) i les que s'hi oposaven (PP i C's).

