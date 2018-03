[Vídeo] Millo i Català s'amaguen dels mitjans el dia que l'Estat inicia una nova operació repressiva contra Catalunya

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 19:50 h

Inauguren la nova Gerència Territorial del Ministeri de Justícia espanyol amb la presència d'una sola càmera

Redacció| La casualitat ha volgut que la nova Gerència Territorial del Ministeri de Justícia espanyol sigui just al davant de la redacció del directe!cat. Només per això ens hem assabentat que, aquesta tarda, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el ministre de Justícia espanyol, Rafael Català, havien d'inaugurar-la.

Enric Millo i Rafael Català fugen dels mitjans el dia que comença un nou embat repressiu de l'Estat contra Catalunya pic.twitter.com/JE7V5f4AvB — directevideos (@directevideos) 15 de març de 2018

Han arribat en cotxes negres, amb els vidres tintats i un reguitzell de persones que els seguien i protegien de la curiositat dels vianants. També hi havia una parella de Mossos d'Esquadra, més apartats, controlant l'escena. Els dirigents populars s'han saludat i han entrat ràpidament a l'edifici. A dins, amb ells, només hi havia una càmera; un sol mitjà de comunicació per un tipus d'acte que -habitualment- sol ser esbombat pel Gobierno de torn que vol aconseguir la màxima cobertura possible. Potser avui -el dia en que l'Estat ha iniciat una nova operació repressiva contra Catalunya, amb escorcolls a Òmnium Cultural i el Palau de la Generalitat i la detenció del secretari de Difusió de la Generalitat Antoni Molons- no els interessava. Potser volien guardar distàncies amb els mitjans i no fer-se gaire visibles.Sigui com sigui, l'acte ha estat envoltat de la discreció més absoluta: per suposat, no hem tingut l'oportunitat de parlar amb Millo o Català, però les persones que els acompanyaven tampoc han volgut respondre cap de les nostres preguntes. No sabien res: ni de què anava l'acte, ni quan sortirien els polítics... Finalment, ambdós han acabat marxant tal com han arribat, sense que quasi ningú se n'adonés.Amb tot, sí que hi ha hagut un detall que ha cridat l'atenció dels veïns del carrer. Hores abans que haguessin d'arribar Millo i Català, la nova Gerència Territorial del Ministeri de Justícia espanyol ja havia hissat la bandera espanyola a la seva façana, cosa que no havia fet en els dies que porta en funcionament. De fet, quan els polítics han marxat, la 'rojigualda' ha tornat a desaparèixer.