[Vídeo] Pesarrodona: ''M'agradaria molt declarar davant la jutge amb el nas vermell''

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 05:00 h

Se l'acusa de líder tumultuós, instigació a l'odi i resistència molt greu a l'autoritat

7 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ahir, a la concentració convocada de manera exprés per Òmnium i secundada per l'ANC, es va tornar a aconseguir omplir la plaça Sant Jaume de Barcelona per a mostrar el rebuig a la repressió policial que pateix el poble català per part de l'Estat i per a donar suport a tots aquells que la pateixen en primera persona, com van ser els treballadors d'Òmnium o Antoni Molons, càrrec públic de la Generalitat de Catalunya.

A l'acte també s'hi va veure un bon grapat de personalitats de la societat civil i representants dels diferents partits polítics. directe!cat, en acabar l'acte, va poder enraonar breument amb Jordi Pesarrodona, el regidor de Sant Joan de Vilatorrada que va aconseguir realitzar una de les imatges més virals que ha generat el procés i que ha fet la volta al món: ell mateix posant al costat d'un policia nacional espanyol amb un nas de pallasso.

Aquesta instantània va caure com tota una puntada al fetge a les institucions policials espanyoles que van actuar amb venjança i odi carregant durament l'1-O contra aquest poble del Bages. Però, a més, el seu protagonista, un regidor del mateix poble, Jordi Pesarrodona, està patint la repressió de l'Estat sobre seu. La magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa l'ha imputat per un delicte d'odi i un altre de resistència greu. Ara haurà d'anar a declarar el 23 d'abril. El regidor, que també és pallasso i actor de professió, ha explicat a directe!cat que "imagino que la preocupació anirà pujant quan s'acosti a la data, just el dia del meu sant".

A més recorda perplex els delictes dels que és acusat: "la jutgessa em demana de 4 a 14 anys de presó per un nas vermell, se m'acusa de líder tumultuós, instigació a l'odi i resistència molt greu a l'autoritat". Malgrat tot, no perd el sentit de l'humor "demostren que l'Estat ha embogit totalment i no té cap senderi. Fa tant riure tot plegat que hauria d'anar a declarar amb el nas vermell però els meus advocats segurament no em deixaran".