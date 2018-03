Els catalans responen als CDR i protesten davant la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona

Última actualització Dijous, 15 de març de 2018 20:15 h

A mesura que passa el temps, els manifestants van augmentant

Redacció| Unes 300 persones s'han concentrat aquest dijous a la tarda a les immediacions de la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona per protestar per l'actuació que el cos de seguretat ha protagonitzat avui tant a la seu de la Generalitat com a la de l'entitat Òmnium Cultural. Un fort cordó policial dels Mossos d'Esquadra ha blindat la part davantera de la caserna abans de les set de la tarda, per la qual cosa, els concentrats s'han mobilitzat als dos extrems.

Assistents a la concentració convocada pels CDR davant de la caserna de la Guardia Civil de Barcelona © Aleix Freixas

Etiquetes CDR, Guàrdia Civil, manifestació, repressió

Els Mossos han tret alguns membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que hi havia davant la caserna i que no volien marxar perquè la policia pogués establir el cordó de seguretat. Els concentrats han cridat consignes com ara 'Fora les forces d'ocupació' i altres per donar suport a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Enmig de la concentració també hi ha un grup reduït de persones que no arribaria a la desena que criden consignes a favor de la Guàrdia Civil i en contra de l'independentisme. En algun moment els dos grups s'han increpat mútuament sense que l'enfrontament hagi passat d'aquí.

Cal destacar que als carrers adjacents a la Travessera de Gràcia hi ha nombroses furgonetes dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. D'altra banda, a mesura que va passant el temps el grup de persones concentrades va augmentant.