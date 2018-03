Portades: La Razón avança els pròxims passos de Llarena contra els líders independentistes

La Razón s'avança a les decisions de la justícia i desvetlla els pròxims passos del jutge Llarena. "El TS procesará por rebelión al Govern, los "Jordis" y Forcadell" titula el rotatiu, que assegura que Marta Rovira també serà processada en els pròxims dies.La Vanguardia se centra en l'operació de la Guardia Civil contra el procés amb els escorcolls a Òmnium Cultural i el despatx d'un alt càrrec de la Generalitat. Per la seva banda, El País recull l'acord imminent per aprovar els Pressupostos de l'Estat.El Periódico, el Mundo i L'ABC es fan ressò del debat d'aquest dijous al Congrés dels Diputats sobre la presó permanent revisable i l'ús partidista amb les víctimes.

