El Ministeri d'Educació però no ha fet pública encara la forma de com s'introduirà, tot i que en un primer moment es va parlar de posar una casella a la preinscripció perquè els pares tinguessin l'opció de triar en quina llengua volen educar els seus fills.

"El Govern espanyol torna a jugar amb el model d'èxit i cohesió social", ha denunciat Mauri. La manifestació és una protesta per la nova amenaça del Govern espanyol contra la immersió lingüística.

En una roda de premsa celebrada a la seu d'Òmnium cultural, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha interpel·lat a "tots els demòcrates" a sumar-se a la manifestació per defensar el "model d'èxit i cohesió social" que és l'escola catalana.

