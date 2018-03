Romeva afirma que la societat catalana està dividida en dos blocs i cal una ''mirada llarga''

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 10:30 h

Creu que la República ''efectiva'' no es pot fer només amb el 47,5% de la població

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El diputat d'ERC, Raül Romeva, ha defensat aquest divendres al matí, després que la CUP hagi emplaçat ERC a aclarir com es pot fer república sense desobeir l'Estat, que el resultat del 47,5% a favor del projecte republicà el 21-D és "molt bo" però "no permet fer-ho absolutament tot".

En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Romeva ha assenyalat que el que cal és construir un país que "no exclogui ningú". "Què és fer república? Per mi no és que la meitat imposi a l'altra meitat sinó que conjuntament construïm aquesta república. No podem tenir un país dividit en dos blocs i més quan són meitat i meitat", ha alertat.

Segons Romeva, si es vol que la república sigui "efectiva" no es pot fer només amb el 47,5% de la població. "Hem de ser clars i contundents", ha insistit. Per al fins ara conseller d'Afers Exteriors, cal fer un "canvi de xip" i aprendre de les lliçons del que s'ha viscut.



El republicà creu que, per superar les dificultats, és necessari una "mirada llarga, estratègica i inclusiva", tot aprenent del que s'ha viscut fins ara. Tot això, ha d'anar acompanyada, segons Romeva, de no fer-se retrets i de no "menystenir" els "sacrificis" que uns i altres estan fent.

Aposta per Sànchez i descarta eleccions

El diputat d'ERC creu que la investidura de Sànchez és "perfectament possible" i que hi ha fórmules i marge per poder-lo investir, tot i posar l'accent amb el fet que ha de ser "efectiva". Per a Romeva, és urgent formar govern per "alliberar" la Generalitat del 155.

D'altra banda, ha descartat anar a unes eleccions perquè, segons ell, seria una "irresponsabilitat" i ha argumentat que s'ha de poder executar el mandat del 21-D quan la gent va votar "en condicions molt adverses".

Ple d'investidura

Segons publica La Razón, el president del Parlament, Roger Torrent, convocarà el ple d'investidura pel pròxim 21 de març amb Jordi Sànchez com a candidat, a l'espera però, que es resolguin els recursos presentats davant la justícia.

Si Sànchez perd tots els recursos, JxCat i ERC han tancat un acord per pactar un candidat alternatiu en tan sols 48 hores, segons publica Nació Digital.

Notícies relacionades