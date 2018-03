Un nou sistema d'avaluació: pintar banderes espanyoles

Aquestes classes també animarien als alumnes a assistir a desfilades militars i a reproduir vehicles bèl·lics en plastilina, fet que potser no seria del tot compatible amb la llei 27/2005 de foment de l'educació i cultura de la pau.

El temari també pretén assenyalar i clarificar les diferències entre els cossos de seguretat de l'Estat i alerta sobre l'amenaça per a Espanya dels "fluxos d'immigració irregular" o la "proliferació d'armes de destrucció massiva".

