El referèndum, l'article 155 i els líders independentistes són els protagonistes de les falles 2018

La ‘plantà’ dels més de 700 monuments dona el tret d’inici oficial als dies principals de la festa

Redacció | València viu de ple les Falles 2018, un any on la situació política a Catalunya no ha estat indiferent a la mirada dels artistes fallers. La ‘plantà’ dels monuments de les falles principals suposa el tret d’inici oficial als dies grans de les festes. Des de primera hora d'aquest divendres els carrers de la ciutat s’han omplert de monuments, que despleguen la seva càrrega satírica.

Enguany el referèndum i les aspiracions sobiranistes, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, els empresonaments d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart així com la situació a Bèlgica de Carles Puigdemont o el canvi de seu social d' entitats bàncaries tenen protagonisme.



Amb mesures de seguretat reforçades després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, la ciutat és plena de turistes i veïns, música i petards arreu així com les tradicionals parades de bunyols. És l’habitual ambient faller d’aquests dies, que tindran la seva culminació amb la ‘Cremà’, aquest dilluns a la nit, on seguint la tradició els ninots seran engolits per les flames. Només se salvarà el ninot indultat d’enguany, l'escena que amb el nom de ‘En busca del daurat', es pot veure a la falla Almirall Cadarso-Conte Altea, obra de Manuel Algarra.





Aquesta falla és també una de les que més referències a la situació política a Catalunya. En una mateixa escena s'hi pot veure Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez al costat d'un gran número 155. Per a l'artista faller, tots són messies que busquen la nació catalana com una terra promesa. Junqueras apareix representat com un religiós que es resigna a entrar en presó, al seu costat Carme Forcadell, mentre que Carles Puigdemont és fugitiu a Bèlgica. Al 'Jordis' se'ls representa com "promotors de desgavells".

No és l'única comissió que ha centrat en Catalunya la seva mirada. A la Falla Convent de Jerusalem es representa un pastor amb ovelles i el seu gos d'atura. En el paper de pastor hi està representat Junqueras, guiant el ramat, mentre que Puigdemont és el gos d'atura (amb referències a Bèlgica). Algunes de les ovelles representen el major dels Mossos Josep Lluís Trapero (tapant-se els ulls) Anna Gabriel (acotant el cap), mentre que Caixabank i el Sabadell fan autoestop buscant noves destinacions.





A la falla de Na Jordana, d'un grup d'ovelles, guiat per Felip VI (Constitució en mà), en surt una amb barretina i estelada que vol fugir del ramat. Prop d'aquesta escena podem trobar dos mossos d'esquadra que es fan un petó. Un d'ells llueix un tatuatge que expressa el seu amor al major Trapero. A la falla del Pilar, centrada en els pecats capitals, es pot veure una nova referència a Carles Puigdemont. En aquest cas apareix com un caganer al purgatori.

Amb tot, l'actualitat política catalana no és l'única en què s'han fixat els artistes fallers. La crisi diplomàtica entre Estats Units i Corea del Nord, Nicolàs Maduro, Putin, Mariano Rajoy, Montoro, Ximo Puig i Mónica Oltra també són objecte de sàtira.