Catalá prepara el terreny pel delicte de sedició per les manifestacions contra els escorcolls a Òmnium

Som presoners del sistema! Tarragona Tarragona

16 de març de 2018, 14.10 h

Parlant de condicionar als jutges, caldria recordar sr. Ministre espanyol de (in) justícia que la justícia espanyola és la més polititzada d'Europa segons el World economic forum auspiciat per l'ONU, que els jutges que no fan el que s'espera que facin, de manera casual poden oblidar qualsevol tipus de promoció i si es posen pesats, segueixen el camí de Vidal, Elpidio Silva, i Garzón. En fi Sr. ministre, que ja no enganya a ningú, és molt trist veure que una persona per tal de tapar i p... Llegir més