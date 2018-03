Amnistia Internacional més contundent que mai: exigeix la llibertat ''immediata'' dels Jordis

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 13:30 h

Avui fa cinc mesos que són a la presó

Redacció | Amnistia Internacional ha exigit la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart el dia que es compleixen cinc mesos que són a la presó. La coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, Adriana Ribas, també ha demanat la retirada de tots els càrrecs.

Ho ha dit després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, aquest divendres al matí. "Entenem que els càrrecs són desproporcionats i injustificats", ha sentenciat davant els mitjans de comunicació que ha recollit Europa Press.

AI s'ha reunit amb Torrent per abordar la violació de drets humans a Catalunya. "Li hem traslladat la nostra preocupació pels atacs a la llibertat d'expressió, i que volem la sortida immediata de la presó preventiva i la retirada de càrrecs" dels líders sobiranistes, ha reblat Ribas.

Presos polítics o presos de consciència?

En preguntar-se-li si considera que Sànchez i Cuixart són presos polítics, ha contestat que aquesta terminologia no encaixa amb la qual utilitza l'entitat, sinó que Amnistia Internacional prefereix parlar de "presos de consciència".





Els representants d’@AmnistiaCAT presenten al #Parlament l’Informe Anual 2018 que recull la greu vulneració que estan patint els #DDHH i les llibertats fonamentals a Catalunya. Com a ciutadans aquesta regressió ens ha d’implicar a tots en la defensa dels nostres drets. pic.twitter.com/D2391jL4j7 — Roger Torrent (@rogertorrent) 16 de març de 2018 Però Adriana Ribas ha afegit que "és molt aviat per valorar si ho són, perquè el procés es troba encara en fase d'instrucció". "El que sí que entenem ja és que els càrrecs que se'ls atribueix són desproporcionats i injustificats", i ha explicat que Torrent li ha traslladat la seva màxima disposició per garantir els drets humans.

Junqueras i Forn

Sobre Oriol Junqueras i Joaquim Forn, Ribas ha dit que l'entitat "està fent seguiment dels seus casos per assegurar que es garanteixen els seus drets fonamentals", i també ha dit que és aviat per valorar si són o no presos de consciència.





Concentracions per la llibertat



Òmnium Cultural i l'Assemblea han convocat concentracions davant els Ajuntaments de tot el país aquest divendres a la tarda a les 19.00h. A Barcelona serà a Plaça Universitat.



Diem prou a tanta repressió i a la vulneració flagrant dels drets. Sortim al carrer a denunciar-ho i a reclamar la seva llibertat. Avui més que mai



16 de març

19 h

Davant dels ajuntaments del país

A BCN a pl. Universitat#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/QIgmlSeYEG — Òmnium Cultural (@omnium) 16 de març de 2018 Torrent ha publicat a Twitter la seva trobada amb Ribas, en la qual també ha participat el responsable de Relacions Institucionals d'Amnistia Internacional Catalunya, Eduard Martínez.Òmnium Cultural i l'Assemblea han convocat concentracions davant els Ajuntaments de tot el país aquest divendres a la tarda a les 19.00h. A Barcelona serà a Plaça Universitat.

