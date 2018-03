Aquest és el documental que es projectarà diumenge a Ginebra

un Vinyols Vinyols

16 de març de 2018, 15.24 h

Cavernícoles encaputxats, arrencant llaços a Vinyols, son gravats per un vianant decidit.

Per a aquesta tasca "legal" necessiten tapar-se per por a encostipar-se. Patuleia d´arreplegats !



https://www.vilaweb.cat/noticies/video-un-vei-de-vinyols-i-els-arcs-foragita-uns-encaputxats-que-arrencaven-llacos/